PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli tra sogno, storia e rischio ultrà"

"Brivido Inter", il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina al passaggio dei nerazzurri ai quarti di finale di Champions League. Di spalla spazio al Napoli, in campo stasera contro l'Eintracht per il ritorno degli ottavi di Champions: "Napoli tra sogno, storia e rischio ultrà". A centro pagina la goleada del City al Lipsia: "Haaland mostruoso: 5 gol in 57 minuti!". In taglio basso Infantino cambia i Mondiali: "È rivoluzione".