PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Niente Di Bello! Arbitro e VAR disastrosi!"

"Niente Di Bello", titola il Corriere dello Sport per raccontare di Juve-Bologna con arbitro e VAR disastro per il rigore negato al Bologna

"Niente Di Bello", titola il Corriere dello Sport per raccontare di Juve-Bologna con arbitro e VAR disastro per il rigore negato al Bologna sull'1-0 per i rossoblù che poi sono stati raggiunti sul pareggio. Clamoroso viene definito l'errore. "Osimhen e Di Lorenzo, il Napoli vola - si legge - e ADL regala a Garcia il gioiello Lindstrom".