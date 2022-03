PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Ossessione Mondiale"

"L'appello del ct carica gli azzurri. Verratti: 'Dipende soltanto da noi'. Scatta l'allarme Covid: due positivi nello staff, subito in isolamento".

"Ossessione Mondiale", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "L'appello del ct carica gli azzurri. Verratti: 'Dipende soltanto da noi'. Scatta l'allarme Covid: due positivi nello staff, subito in isolamento". Di spalla spazio al derby d'Italia in programma alla ripresa del campionato: "Scudetto e Champions: Juve-Inter decide tutto".