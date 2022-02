PRIMA PAGINA - Corriere dello sport: "Poco Vlahovic"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio della Juventus contro il Torino: "Poco Vlahovic. Juve, l'arrivo dell'attaccante non ha risolto i problemi offensivi. Il serbo sostituito, è Belotti a fare festa: suo il gol dell'1-1 nel derby". Di spalla spazio alla Roma: "Il doppio appello di Mourinho". In taglio basso spazio al cambio di proprietà del club bergamasco: "Atalanta agli americani, stranieri nove club di A".