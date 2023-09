PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Prima la Signora. Garcia al bivio"

A Reggio Emilia contro il Sassuolo i bianconeri possono tornare in vetta alla Serie A dopo 3 anni.

"Prima la Signora" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. A Reggio Emilia contro il Sassuolo i bianconeri possono tornare in vetta alla Serie A dopo 3 anni. Troppo entusiasmo, Allegri frena. Vlahovic e Chiesa hanno recuperato e saranno pienamente a disposizione per la partita del Mapei Stadium: Max vuole una gara di grande tecnica. Di spalla "Garcia al bivio con 3 in attacco per un posto a destra"

Serie A - "Una magia di Oudin, il Lecce è secondo": 1-0 dei giallorossi sul Genoa in 10, D'Aversa alle spalle dell'Inter capolista. Nell'altro anticipo, il Frosinone sogna con Romagnoli, Cabral salva Sousa.