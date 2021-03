PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Rinvio Juve-Napoli, la Roma allo scontro”

“Rinvio Juve-Napoli, la Roma allo scontro”, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le proteste della società giallorossa in merito al rinvio della partita tra Juventus e Napoli. La Roma ha inviato una dura lettera alla Lega in cui ritiene ingiusto il vantaggio per gli azzurri. Spazio anche alla tripletta di Vlahovic che regala la vittoria alla Fiorentina contro il Benevento: "La tripletta di Vlhahovic mette nei guai SuperPippo". Si parla anche dello sfogo social di Cristiano Ronaldo, mentre nel taglio basso Serse Cosmi e le bestemmie: "Il Signore no".