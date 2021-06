PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Sarri-Lazio, ci siamo”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'accordo sempre più vicino tra la Lazio e Sarri: “Sarri-Lazio, ci siamo. La cena a Formello tra il tecnico e Lotito: si tratta su un biennale”. In taglio alto il futuro di Cristiano Ronaldo e sulla destra le manovre di mercato dell'Inter: "Inter, Emerson per Inzaghi". Sulla destra i nuovi orari per le partite della prossima Serie A e al centro si parla di Raspadori.