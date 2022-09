PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "ScaldaNapoli"

"Osimhen ko, c'è Raspadori: Spalletti e il Milan puntano alla vetta. Osi torna a ottobre".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli, in campo oggi alle 15 contro lo Spezia: "ScaldaNapoli. Osimhen ko, c'è Raspadori: Spalletti e il Milan puntano alla vetta. Osi torna a ottobre". A centro pagina spazio alla Premier League, ferma per la morte della regina Elisabetta: "Il dolore ferma la Premier". Di spalla la Juve, attesa dall'impegno di domani con la Salernitana: "Allegri cambia: Juve col tridente".