PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Victor, nessuna offesa”

“Victor, nessuna offesa”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Victor, nessuna offesa”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al comunicato del Napoli sul caso Osimhen: "Il Napoli prende posizione dopo il caso social e Osimhen si dice soddisfatto". Al centro il pesante ko per 4-1 della Roma a Genova: "La Roma trema". In taglio basso il Frosinone e l'Inter.