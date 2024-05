PRIMA PAGINA - Cronache di Napoli: "C'è un nome che avanza per la panchina"

"Napoli a Udine senza Raspadori e Kvara. Per il futuro avanza l'ipotesi Stefano Pioli" è il titolo che si può leggere nella prima pagina di Cronache di Napoli oggi in edicola. Stasera il Napoli scenderà in campo alle 20:45 alla Dacia Arena contro l'Udinese che cerca punti salvezza. Sfida dura contro un avversario disperato, si legge sul quotidiano. Al Napoli servono punti per staccare la Fiorentina e prendersi l'ottavo posto.