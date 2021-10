PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "C'è il derby, carica!"

"C'è il derby, carica!" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in riferimento a Torino e Juventus in programma oggi alle 18. Tutto esaurito allo stadio Grande Torino: Brekalo e Chiesa i più attesi. Le parole degli allenatori alla vigilia. Juric: "La città è granata". Allegri: "Più difficile del Chelsea".

Inzaghi cerca la vera Inter - Spazio in taglio laterale ai nerazzurri di Simone Inzaghi che stasera sfidano il Sassuolo a Reggio Emilia. Dzeko, Calhanoglu e non solo: per alcuni è scattata l'ora delle risposte.

Zlatan infinito - Spazio in taglio alto al compleanno di Zlatan Ibrahimovic che domani compierà quarant'anni. Il quotidiano ha intervistato 5 campioni che, tramite la Gazzetta hanno fatto gli auguri allo svedese.