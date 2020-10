PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Milan, con Ibra si vola. Serie A, stipendi in calo"

"Con Ibra si vola", titola questa mattina in apertura La Gazzetta dello Sport, in riferimento alle parole di Theo Hernandez. Intervista esclusiva del laterale rossonero ai colleghi della rosea: "Zlatan guarito, con lui sarà un altro Milan. Ora ci sentiamo più forti, voglio il derby". E ancora: "È il mio anno più bello: devo diventare il migliore, cresco coi consigli di Maldini".

Inter - "Eriksen avvisa: 'Inter, non voglio passare l'autunno fisso in panchina'", si legge invece di spalla. Il trequartista nerazzurro esce allo scoperto, e lancia un segnale inequivocabile ad Antonio Conte: "Non sono abituato a giocare così poco, mai trovato in una situazione simile", ha detto direttamente dal ritiro della sua nazionale.

Gli stipendi della Serie A - Sempre di spalla, il quotidiano introduce un'inchiesta sull'abbassamento del monte ingaggi in Serie A: "Ingaggi in calo", titola la rosea. Nel nostro campionato gli stipendi sono scesi di settantadue milioni. Juve virtuosa con un meno cinquantotto: calano anche Milan e Roma (rispettivamente meno venticinque e meno tredici), in controtendenza l'Inter, che ha fatto registrare un più dieci.