PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Milan e Inter: colpo su colpo"

"Milan e Inter: colpo su colpo" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola sulla corsa scudetto tra le due milanesi.

TuttoNapoli.net

"Milan e Inter: colpo su colpo" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola sulla corsa scudetto tra le due milanesi. Un super derby su tre fronti: per quanto riguarda la vittoria del campionato, domani sarà un altro round a distanza. Mosse, intoccabili, jolly e incognite nella volatona di Pioli e Inzaghi. Sullo stadio: il Diavolo d'Arabia ne vuole uno per sé. Piano B nerazzurro: restaurare San Siro con affitto ridotto o un nuovo impianto. Sulle società: Da Investcorp mercato ricco per la Champions. Suning non cambia, vuole vittorie ma solo con conti in ordine.

Dusan ci sei? - Spazio in taglio laterale al bomber della Juventus Dusan Vlahovic. La Juve "chiama" il serbo che cerca la media gol lasciata a Firenze.