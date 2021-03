PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport titola: "ConTER resterò. Pirlo, ore di fuoco"

"ConTER resterò". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani in riferimento all'allenamento dell'Inter. Conte prepara con Marotta la terza stagione all'Inter. Ora il tecnico vuole aprire un ciclo. La strada è tracciata: rinnovi per Bastoni, De Vrij, e Lautaro. E una gran voglia di Champions.

Pirlo, ore di fuoco - Spazio in taglio laterale alla Juventus che oggi allo Stadium sfida la Lazio. Poi la sfida col Porto. Per Cristiano Ronaldo&Co scrive la Gazzetta 'vietato sbagliare'.

Ibra show - Spazio in taglio laterale al Sanremo di Zlatan Ibrahimovic: dalla moto al palco, dispensando regole: "Vi faccio divertire" ha detto lo svedese.