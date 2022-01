PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Vlahovic spaccatutto"

"Vlahovic spaccatutto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. La Juventus prende il bomber e scuote la Serie A. Alla Fiorentina vanno 67 milioni di euro e 8 di bonus con il classe 2000 che è atteso sabato a Torino per le visite mediche. L'euforia dei tifosi: "Così si torna grandi". Ora per Allegri, vista la presenza anche di Dybala e Morata, ci sono davvero tante soluzioni in attacco con grazie al suo 9 ideale.

Inter - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i nerazzurri con il titolo seguente: "Inter GosenSÌ". Colpo da parte della capolista: l'esterno arriverà subito. All'Atalanta andranno 27 milioni di euro, con Inzaghi che avrà anche Felipe Caicedo. Intanto Sensi, dopo il gol qualificazione in Coppa Italia contro l'Empoli, ha deciso: va alla Sampdoria.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Ecco Lazetic, ha il 22 come Kakà. Altro baby in difesa: Thiaw nel mirino". Dalla Stella Rossa arriva l'attaccante classe 2004 di cui si parla davvero un gran bene, mentre nel reparto arretrato l'idea è quella di prendere il 20enne dello Schalke 04.

Mercato - Tante operazioni in Serie A con il quotidiano titola così nel taglio laterale della prima pagina: "Un regista da Toro: c'è Ricci a un passo. Diego Costa pronto per la Salernitana". I granata di Cairo sono davvero vicini al centrocampista empolese, mentre il bomber potrebbe approdare in Campania. Per la Lazio invece è in arrivo il jolly Nicolò Casale dall'Hellas Verona.