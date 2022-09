PRIMA PAGINA - Gazzetta apre con Milan-Napoli: "Belle d'Italia"

"Belle d'Italia". E' questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per presentare Milan-Napoli, il big match di questo turno di campionato

"Belle d'Italia". E' questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per presentare Milan-Napoli, il big match di questo turno di campionato in programma stasera. Sarà Stefano Pioli contro Luciano Spalletti, giochisti da Scudetto, in una partita tra chi attacca e pressa meglio di tutti.