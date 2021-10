PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Azzurri invincibili sull'ottovolante, ma Torino cede solo a Osimhen"

"Juve okKean". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Cinica e spietata: decide l'azzurro e Allegri risale con la quarta vittoria consecutiva. Szczesny para un rigore a Veretout, polemica su Orsato. Bianconeri a 3 punti dal terzo posto dell'Inter: domenica sfida a San Siro.

Napoli e Milan - C'è spazio nel taglio alto per rossoneri e partenopei con il titolo seguente: "Fuga per due". Spalletti eguaglia Sarri, Pioli fa un record storico. E dietro loro c'è il vuoto. Azzurri invincibili sull'ottovolante, ma il Torino cede solo a Osimhen. Il Diavolo ci crede con la miglior partenza e Ibrahimovic-Giroud.

Inter - "Perché i nerazzurri non vanno". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale della prima pagina alla squadra di Inzaghi. Il problema è la tenuta per tutti i 90 minuti, ma anche la difesa sta soffrendo troppo per chi ha certi tipi di obiettivi. Ed ecco il pianeta Sheriff, la rivelazione della Champions League.

Genoa - C'è spazio infine nel taglio laterale anche per i rossoblù, alle prese con la nuova era e la nuova proprietà. Il titolo del quotidiano è il seguente: "Il presidente sarà Zangrillo, medico dei VIP e anche di Berlusconi". Il grande tifoso del Grifone è il candidato numero uno alla carica. Nei prossimi giorni è prevista la chiusura dell'operazione.