PRIMA PAGINA - Gazzetta carica l'Italia: "Mancini, sei tutti noi!"

"Mancini, sei tutti noi". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nel giorno in cui l'Italia chiuderà il suo girone nella sfida contro il Portogallo, alla ricerca del primo posto e la qualificazione. La Rosea scrive che, mentre le favorite soffrono, gli azzurri possono andare avanti con un percorso netto, a punteggio pieno. E aggiunge che per oggi è previsto anche un bel po' di turnover.