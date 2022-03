PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Cinque motivi per crederci ancora"

"Cose da Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna.

TuttoNapoli.net

"Cose da Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Mezzo miracolo ad Anfield, ma ai quarti va il Liverpool: decide una magia di Lautaro (0-1). I nerazzurri resistono in dieci, i Reds colpiscono due pali e una traversa. Klopp: "Bravi, siete dei guerrieri". Inzaghi: "A tutta sul campionato".

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "Giroud-Ibra, il ribaltone". Sono cambiate le gerarchie per quanto riguarda l'attacco del Diavolo. Il francese si rivela uomo-scudetto: tra gol e sacrifici ha sorpassato lo svedese e adesso è lui il centravanti titolare per Pioli.

Juventus - Spazio nel taglio basso della prima pagina anche per i bianconeri con questo titolo: "La Vecchia Signora per Dybala non andrà al rilancio". Domani la Joya incontra il club, che però non è disposto ad aumentare l'offerta che ha già presentato all'argentino. Le condizioni dettate dal club sono chiare, ma ora il suo futuro è incerto.

Napoli - "Cinque motivi per crederci ancora". Titola così il quotidiano nel taglio basso della prima pagina sulla squadra di Spalletti dopo la sconfitta per 1-0 al Maradona contro il Milan. Osimhen può essere un fattore determinante e in più in molti stanno rientrando dagli infortuni con la rosa che è finalmente al completo.

Champions League - Nella parte centrale della prima pagina spazio al big match di stasera con questo titolo: "Tra Real e PSG c'è sempre Mbappé". Il Bernabeu si prepara alla super sfida che vedrà uscire agli ottavi una big del calcio europeo. Intanto il Bayern vince 7-1 e sommerge di gol il Salisburgo: tris di Lewandowski (due su rigore).

Paulo Fonseca - L'ex allenatore della Roma ha rilasciato un'intervista al quotidiano che la riporta con questo titolo nel taglio alto della prima pagina: "Vi racconto l'odissea in Ucraina". Il tecnico: "Io tra bombe e bunker, lasciare Kiev è stato un incubo. Mia moglie piange ancora... Poi 30 ore di viaggio in mezzo a gente senza cibo".