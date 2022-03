PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Dybala, fumata nera (azzurra)"

"Dybala, fumata nera... azzurra". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Dybala, fumata nera... azzurra". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Divorzia dalla Juventus, l'Inter è pronta. Arrivabene conferma la rottura dopo 7 anni: "Paulo non era più al centro del nostro progetto". Marotta ha già il piano: il vero rivale è l'Atletico Madrid. Intanto i bianconeri pensano al sostituto dell'argentino: è assalto a Zaniolo.

Italia - C'è spazio per gli Azzurri nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Orgoglio Nazionale". Giovedì playoff Mondiale contro la Macedonia per il commissario tecnico Mancini che, per la delicata sfida, sceglie di ripartire dai fedelissimi: "Non ho tempo per le prove. Ripartiamo da Wembley".