PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Fatti avanti Ronaldo! Inchiesta sulla Juve"

"Fatti avanti Ronaldo!" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in merito al sorteggio dei playoff per i Mondiali in Qatar che si sono svolti ieri. Il 24 marzo l'Italia sfiderà in casa la Macedonia, mentre il 29 l'eventuale finale (in trasferta) contro Portogallo o Turchia. Il ct Mancini ha commentato ieri così a caldo il sorteggio: "E' dura, però anche loro volevano evitarci".

Inchiesta sulla Juve - Spazio in taglio laterale alle accuse rivolte ai bianconeri sul caso plusvalenze. Agnelli e Nedved sono stati indagati dalla Procura di Torino per ipotesi di falso in bilancio. Nel mirino le operazioni dal 2019 al 2021.

Rinnovo Pioli - Spazio in taglio basso al prolungamento di contratto dell'allenatore rossonero: è arrivata la firma con accordo fino al 2023.