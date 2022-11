PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Fugona Napoli"

"Spalletti cambia e vince. Da Lozano a Zielinski le reti che fanno il vuoto".

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il Napoli che batte l'Empoli ed allunga in classfica sul Milan: "Fugona Napoli. Decimo successo consecutivo: +8. L'Empoli resiste quasi 70'. Spalletti cambia e vince. Da Lozano a Zielinski le reti che fanno il vuoto. Zenetti: 'Erano incartati, poi quel rigorino...'". Più in basso spazio allo 0-0 del Milan con la Cremonese: "Frenatona Milan. Pari a Cremona: Pioli preoccupato".