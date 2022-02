PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Gli acchiappa derby. Vlahovic subito in campo"

"Brozo&Theo, gli acchiappa derby". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna su Marcelo Brozovic e Theo Hernandez. L'interista dirige, il milanista strappa: idee e chilometri per spaccare la sfida scudetto di sabato.

Dusan Vlahovic - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per il nuovo acquisto dei bianconeri con questo titolo: "Subito in campo. Caccia al gol contro il Verona che lo fermò...". Quando vestiva la maglia della Fiorentina il serbo non riuscì ad andare a segno nella trasferta del Bentegodi terminata 1-1.

Giuseppe Pezzella - Spazio anche per le dichiarazioni dell'esterno sinistro della Dea nel taglio basso della prima pagina: "Atalanta, sarà il nuovo Gosens". La partenza del tedesco apre il ballottaggio sulla fascia mancina con l'italiano in prestito dal Parma che si candida per un ruolo importante da protagonista.

Nani - "Venezia, con me resterai in A". Queste le parole del nuovo acquisto dei lagunari che il quotidiano riporta in esclusiva nel taglio basso della prima pagina. L'ex Manchester United, dopo l'impatto devastante con un assist all'esordio dopo pochi minuti contro l'Empoli, vuole continuare a stupire e a prendersi la scena.