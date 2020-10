PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Il maestro Pirlo dà l'attacco"

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, titola in prima pagina: "Il maestro Pirlo dà l'attacco. La Juve a 5 punte: è musica per il tecnico. L'ultimo arrivato Chiesa con Kulusevski, Ronaldo, Dybala e Cuadrado: si può". Il basso spazio alla situazione Covid in casa azzurra a Castel Volturno: "Napoli in bolla: tamponi negativi".