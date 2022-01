PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Infinita Inter. Milan tra Bailly e... Sheva"

"Infinita Inter". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Inzaghi alza la Supercoppa, il suo primo trofeo con i nerazzurri, ai tempi supplementari. Sanchez-gol all'ultimo secondo: 2-1 alla Juventus. A San Siro i campioni d'Italia partono meglio, ma segna McKennie. Pari di Lautaro su rigore. Poi tanta lotta e al 121' il colpo del cileno.

Milan - Spazio nel taglio basso della prima pagina per i rossoneri con il titolo seguente: "Tra Bailly e... Sheva". Il Diavolo opera su un doppio fronte: insiste per il difensore del Manchester United e intanto sfida il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il grande ex rischia di essere esonerato dal Grifone: su di lui c'è l'ombra del tedesco Labbadia.

Coppa Italia - Tanti argomenti in prima pagina per il quotidiano e tra questi, nel taglio basso, anche la sfida andata in scena ieri pomeriggio: "Muriel-Maehle, Atalanta ai quarti con la M2". Il Venezia viene piegato 2-0 al Gewiss Stadium: ora Gasperini aspetta la vincente di Napoli-Fiorentina in programma oggi alle 18.00 al Maradona.