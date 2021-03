PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, canta Morata. Emergenza Milan"

"Juve, canta Morata", titola quest'oggi la Gazzetta dello Sport elogiando la vittoria dei bianconeri, in rimonta contro la Lazio, con Pirlo che fa turnover partendo con CR7 in panchina. Di spalla il duello del gol tra Conte e Gasperini ed in taglio basso il Milan che va in Emergenza a Verona.