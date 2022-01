PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juve, subito Vlahovic. E l'Inter rilancia"

"Juve, subito Vlahovic". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. La mossa della Signora: il capocannoniere ora, non a giugno. Il club bianconero cambia i piani: offerti alla Fiorentina 35 milioni di euro e Kulusevski (valutato altrettanti). L'obiettivo è avere il serbo per attaccare la zona Champions.

Inter - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per il mercato nerazzurro con il titolo seguente: "E Marotta rilancia". I giovani italiani, l'asso Dybala e non solo. Scamacca e Frattesi, i due talenti del Sassuolo, nel futuro del club campione d'Italia. Un regalo a gennaio: Kostic è caldo. Intanto il Venezia ha 8 positivi, domani a San Siro la gara è a rischio. Pure Napoli-Salernitana in bilico.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina a due giorni dal big match contro la Juventus con il titolo seguente: "La virtù sta nel mezzo". Riecco Tonali dopo lo stop forzato per squalifica contro lo Spezia e Bennacer dall'Africa. Pioli riaccende il motore e cerca il riscatto dopo il ko interno di lunedì.

Coppa Italia - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio anche per questa competizione con questo titolo: "Tris Roma, ciao Lecce. Inzaghi-Mou ai quarti". I pugliesi spaventano l'Olimpico con il gol del vantaggio, ma poi vengono rimontati dai giallorossi che si qualificano per i quarti di finale dove troveranno l'Inter.