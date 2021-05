PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'Inter vuol dire 19, Pioli al bivio Champions"

"L'Inter vuol dire 19". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il riferimento è ai nerazzurri che già in questa giornata di Serie A potrebbero festeggiare la vittoria del campionato. Sarebbe il diciannovesimo titolo se oggi passa a Crotone e domani l'Atalanta non vince.

Milan - Spazio in taglio laterale ai rossoneri che stasera scendono in campo contro il Benevento. Pioli al bivio Champions con i fedelissimi. In estate sarà assalto a De Paul con Hauge e soldi.

Juve - Spazio in taglio laterale ai bianconeri che domani scenderanno in campo a Udine. A riaccendere Cristiano Ronaldo ci proverà Alvaro Morata che giocherà titolare in coppia col portoghese.