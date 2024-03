PRIMA PAGINA - Gazzetta: "L'Italia da Euro"

La Nazionale azzurra ha battuto per 2-0 in amichevole Ecuador, chiudendo quindi nel migliore dei modi la sua breve tournée negli Stati Uniti.

"L'Italia da Euro". Questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su La Gazzetta dello Sport.

A segno Pellegrini e Barella per la formazione di Spalletti, che dichiara: "Ci siamo". L'Italia ricava dunque indicazioni positive in vista degli Europei, a cui arriva da campione in carica e quindi con l'obbligo di difendere al meglio il titolo conquistato nel 2021.