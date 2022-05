PRIMA PAGINA - Gazzetta: "La lista di Maldini. Koulibaly-Napoli: è sul mercato"

"La lista di Maldini" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

"La lista di Maldini" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il Milan prepara tre colpi da sogno: il direttore tecnico cerca solo giocatori top per scalare l'Europa. Bremer in difesa, Sanches a centrocampo ma è Zaniolo l'acquisto per esaltare i tifosi.

Ancelotti per il poker - Spazio in taglio alto alla finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool. I blancos del mister italiano sfidano i reds, se dovesse vincere sarà record.

Chi entra, chi esce - Spazio in taglio laterale ai movimenti di mercato dell'Inter. Mkhitaryan è il nome nuovo per sostituire il partente Perisic, che intanto non risponde alla chiamata nerazzurra per scegliere il Tottenham di Conte.