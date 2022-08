PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Leao non si tocca, no al Chelsea"

"Leao non si tocca" titola la Gazzetta dello Sport in riferimento all'interessamento del Chelsea, ma col Milan che dice no

"Leao non si tocca" titola la Gazzetta dello Sport in riferimento all'interessamento del Chelsea, ma col Milan che dice no. Presto inoltre si riprenderà a parlare di rinnovo. Di spalla la sfida tra Depay e Milik per la Juventus e l'Inter che si accorda per Acerbi ma i preferiti sono Chalobah e Akanji