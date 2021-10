PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Milan para... guai"

"Milan para... guai". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Maignan stop, preso Mirante e ora Lucca. Gazidis torna e affronta subito i problemi sulla strada scudetto: il portiere fuori almeno due mesi, l'ex Roma oggi fa le visite. Ibrahimovic rinvia il rientro, si accelera per l'azzurrino (a segno pure ieri con l'Under 21).

Lazio-Inter - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per il big match di sabato con questo titolo: "Inzaghi va all'attacco di un Sarri... senza difesa". I nerazzurri avranno Lautaro a disposizione, ma perdono Correa. Per i biancocelesti pesa l'assenza di Acerbi che risulta difficilmente gestibile per il tecnico.

Juventus-Roma - Il giornale dedica uno spazio alla supersfida di domenica nel taglio laterale con il titolo seguente: "Max e Mou duello Special dei 'nemici' quasi gemelli". Il portoghese è più propenso a galoppare in contropiede con il suo reparto offensivo, mentre l'italiano attende l'avversario e si compatta per poi ripartire.

Dejan Stankovic - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per un'intervista all'ex centrocampista dell'Inter che non ha dubbi e dichiara chiaramente che i nerazzurri saranno dei candidati per lo scudetto: "Sì, Simone può vincere il titolo. Quanto studiava da centravanti". Il Drago ricorda anche il periodo trascorso insieme a Inzaghi alla Lazio.

Tammy Abraham - C'è spazio anche per l'attaccante giallorosso nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Esce dal campo zoppicando. Contro i bianconeri presenza a rischio". Out con l'Inghilterra dopo soli 17 minuti, adesso la Roma trema ed ha paura dello stop da parte dell'ex centravanti del Chelsea.

Calcio - "La Serie A in crisi pressa il governo: 'Dateci gli stessi aiuti del cinema'". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale della prima pagina. E' allarme per i club del nostro campionato che, dopo la pandemia, hanno risentito della crisi e sono in difficoltà. Le società sperano in un intervento del governo per migliorare la situazione.

Italia - Infine, nel taglio basso della prima pagina, c'è spazio per la Nazionale di Roberto Mancini con il titolo seguente: "Il Mondiale passa per Roma". Il 12 novembre all'Olimpico lo scontro diretto con la Svizzera: se vinciamo è quasi fatta. Gli elvetici battono 4-0 la Lituania in trasferta, ma restiamo avanti nella differenza gol.