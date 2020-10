PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, a Gattuso l'Oscar dei migliori rinforzi"

"La giovin Signora", titola La Gazzetta dello Sport in apertura di prima pagina. L'ultimo colpo del mercato chiusosi ieri sera alle 20 è l'ormai ex viola Federico Chiesa: l'età media degli acquisti della Juventus è la più bassa dal 2016. Una Juventus che guarda al futuro. Chiesa lascia la Fiorentina dopo 12 anni in viola: alla Fiorentina al suo posto è andato Josè Maria Callejon. La Roma ha chiuso Smalling sul filo di lana, con l'approvazione arrivata oltre due ore dopo la chiusura delle trattative.

Derby verità - Taglio laterale dedicato al derby di Milano che andrà in scena dopo la sosta. Un esame sia per i rossoneri che per l'Inter: una prova di maturità per il baby Milan, un match per vedere la crescita dei ragazzi di Conte. E al momento Ibrahimovic resta positivo, restando dunque in isolamente e lontano dalla possibilità di scendere in campo. Ma ci sono due settimane di tempo...

Governo in campo - Non si placano le polemiche dopo la mancata disputa di Juventus-Napoli, con conseguente decisione delegata al Giudice Sportivo, che però prende tempo in attesa di sviluppi. Partita l'inchiesta FIGC, anche se il caos resta tanto. E Spadafora difende il protocollo: "Va bene così. La Serie A non è a rischio".