PRIMA PAGINA - Gazzetta - "Napoli nel caos, tutti in ritiro!"

"Bella forza" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sulla vittoria della Juventus per 1-2 in casa della Salernitana. I campani restano in 10 dopo essere passati in vantaggio e la squadra di Allegri vince in rimonta con le reti di Iling Junior e di Vlahovic: bianconeri nuovamente a -2 dall'Inter capolista. Dusan-gol al 91' avvisa: "Non molliamo".

Serie A - Nel taglio alto spazio a Milan e Napoli: "Vero Milan, gran Torino", scrive il quotidiano. Vittoria per 3-0 dei rossoneri in casa dell'Empoli, tonfo del Napoli che perde per 3-0 in casa del Toro di Juric: azzurri nel caos, tutti in ritiro.