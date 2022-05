PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, offerta per Barak"

È un Milan capolavoro". Queste le parole di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, a La Gazzetta dello Sport

È un Milan capolavoro". Queste le parole di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, a La Gazzetta dello Sport, che le propone nell'apertura della prima pagina di oggi. Il dirigente ha raccontato i segreti dello scudetto: "Questa è la vittoria delle idee. Con tre big possiamo aprire un ciclo. Leao? È incedibile e può migliorare. Mi ha sorpreso l'energia di Pioli. Il mio futuro? Sono in scadenza come Massara. E ancora non ci hanno chiamato...". Intanto RedBird è a Milano: visitata a Sesto l'area stadio.

Serie A - "Napoli, offerta per Barak. C'è il Ribery bis alla Salernitana". Questo il titolo che il quotidiano propone nel taglio laterale della prima pagina sulle altre squadre del nostro campionato. Il club partenopeo ha messo nel mirino il centrocampista del Verona, mentre l'ex Bayern Monaco usufruirà del rinnovo automatico perché vuole proseguire.

Roma - Spazio anche per i giallorossi nel taglio basso della prima pagina dopo la conquista della Conference League con questo titolo: "Una festa... colossale. Mou prepara colpi Champions". Anche Falcao esaltato dalla vittoria in Europa: "Sorpresa Abraham, bravissimo Zaniolo". Il prossimo passo è diventare competitivi per entrare nelle prime 4 in Italia.

Inter - C'è spazio pure per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina con il mercato a tenere banco: "Ha l'intesa con Mkhitaryan e chiede tempo a Dybala". Intanto oggi è il giorno in cui Perisic comunicherà al club la propria decisione sul suo futuro.

Juventus - Il quotidiano dedica uno spazio ai bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con un focus sull'attacco: "Caccia aperta al vice Vlahovic: è Muriel la nuova idea". Il bomber colombiano dell'Atalanta potrebbe andare a rinforzare la Vecchia Signora, che avrebbe l'uomo in più pronto ad entrare a gara in corso.