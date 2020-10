PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Rino e il Napoli: tutte le strade portano al gol"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: "Milalt". Il riferimento è alla gara di campionato di ieri sera tra Milan e Roma, ricca di colpi di scena. I giallorossi rimontano tre volte, niente fuga rossonera. Arbitro e VAR disastrosi. La sfida finisce 3-3: Ibra apre le marcature, Dzeko risponde subito, Saelemaekers riporta avanti il Milan, poi Giacomelli inventa un rigore per parte. Il pari è di Kumbulla. Allarme virus: Donnarumma e Hauge positivi.

Champions League - "Inter, è già un eurobivio": nel taglio alto spazio a chi giocherà per la Coppa dalle Grandi Orecchie. I milanesi oggi saranno di scena a Kiev, vietato sbagliare. Conte si affida a super Lukaku: "Ora aggrediamo la Coppa", le sue parole. "L'Atalanta e Gasp si misurano con il mito Ajax": a Bergamo, i nerazzurri torneranno a giocare una partita europea dopo quasi trent'anni dall'ultima volta, 6 marzo 1991.

Napoli - "Rino e il Napoli, tutte le strade portano al gol": analisi tecnico-tattica del gioco partenopeo, che ora vede azioni manovrate e punte più rapide. Gli azzurri segnano così. Otto marcatori per 14 reti, solo l'Atalanta come Gattuso in A.