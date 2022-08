PRIMA PAGINA - Gazzetta: “Scende in campo ADL: per Raspadori è braccio di ferro”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la trattativa legata a Raspadori:

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la trattativa legata a Raspadori: “L’incontro con il Sassuolo. Scende in campo De Laurentiis: per Raspadori è braccio di ferro”. Al centro ampio spazio all'Inter: "Inzaghi si veste da Conte". Di spalla il mercato della Juventus: "Kostic dice sì, prende sei gol dal Bayern e Max lo aspetta". Di lato il Milan e la Roma che abbraccia Wijnaldum.