PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sei bella Inter. Roma-Fiorentina, in palio il 4° posto"

"Sei bella Inter. Show e quinto contro-sorpasso", si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi: la squadra di Simone Inzaghi rifila un netto 4-0 all'Udinese e ritorna in testa alla classifica. "In gol Calha, Dimarco, Thuram e Lautaro", si legge sulla rosea. L'attaccante argentino ormai non ha più intenzione di fermarsi col 14esimo gol messo a segno in campionato: nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche il rinnovo di contratto, come confermato dallo stesso capitano dell'Inter al termine della partita.

Mondi opposti

La domenica di calcio prosegue con il big match in serata tra Roma e Fiorentina: "Mou-Italiano, tra Roma e Viola è sfida totale". Allo Stadio Olimpico c'è in palio il quarto posto.