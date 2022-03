PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Spalletti pensa al dopo Insigne e il ds Giuntoli punta Januzaj"

"Juve spacca finale". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna

"Juve spacca finale". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. I bianconeri vincono 1-0 a Firenze grazie ad un autogol di Venuti al 91' su cross di Cuadrado. Fischi e cori razzisti per Vlahovic. Allegri: "Il titolo? Non è per noi".

Milan - C'è spazio per i rossoneri nel taglio alto della prima pagina con questo titolo: "Botman sì". Non c'è solo la sfida con il Napoli nei pensieri del Diavolo: l'olandese ha l'accordo con il club e prenderà 3,5 milioni di euro all'anno. Adesso tocca al Lille. Intanto l'idea di Pioli per domenica è Kessie come anti-Ruiz.

Napoli - Spazio anche per gli azzurri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Spalletti pensa al dopo Insigne e il ds Giuntoli punta Januzaj". Il belga della Real Sociedad ha già giocato 34 partite in stagione tra Liga, Europa League e Copa del Rey nelle quali ha collezionato 4 gol, 3 assist, ma anche 6 cartellini gialli. Solamente 2 le reti in campionato.