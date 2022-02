PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Stadi, dal 1° marzo al 75% e al 100% dopo venti giorni"

"A tutta forza". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Inter. I nerazzurri battono Mou e vanno avanti in semifinale. Il riscatto della squadra di Inzaghi grazie a Dzeko e alla magia di Sanchez: 2-0 alla Roma con cori e dediche per il mister del Triplete. Bastoni si infortuna, si teme per il Liverpool.

Gianluigi Donnarumma - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per un'intervista al portiere del PSG, che il quotidiano titola così: "Il mio caro Milan". Il classe '99 svela anche un curioso retroscena legato al suo recente passato: "L'ultima chiamata del club fu per dirmi che c'era un altro portiere... Ma resto rossonero".

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Il tridentone Vlahovic ha numeri da top 4 in Europa". Il serbo, in compagnia di Dybala e Morata, ha uno score da fare invidia a tantissimi club, anche tra i più blasonati del continente. Con loro Allegri adesso può davvero sognare.

Milan - "Pioli vuole altri due derby. Con la Lazio dentro i big". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina del quotidiano che sottolinea come il Diavolo, impegnato contro i biancocelesti stasera alle 21.00 a San Siro, voglia arrivare in semifinale per affrontare nuovamente Inzaghi per due volte.

Stadi - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio anche per la questione che riguarda gli impianti sportivi con questo titolo: "Dal primo marzo al 75%. E al 100% dopo venti giorni". Il Governo finalmente ha deciso e questo è anche un segnale importante di ripartenza per tutto lo sport in generale.