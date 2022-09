PRIMA PAGINA - Gazzetta sugli azzurri: "In Scozia cercano l'allungo buono

TuttoNapoli.net

"L'Inter è viva". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. 2-0 al Viktoria Plzen, i nerazzurri restano in corsa. Dzeko e Dumfries in gol, Inzaghi: "Ho bisogno di tutti". Nelle altre gare riscatto del Liverpool che vince 2-1 contro l'Ajax e crollo in casa del Porto per 4-0 contro il Club Brugge. Il Bayern batte 2-0 il Barça.

Milan - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per i rossoneri con questo titolo: "Pioli contro la Dinamo insiste su Leao e Giroud. E Ibra: 'Io ancora il numero uno'". Il Diavolo impegnato nella delicata sfida interna di Champions League contro i croati. E lo svedese rilancia: "De Ketelaere un top, i rossoneri sono più forti".

Napoli - Spazio nel taglio alto della prima pagina anche per gli azzurri con il titolo seguente: "In Scozia cercano l'allungo buono". La squadra di Spalletti contro i Rangers impegnata in un match alla portata per salire al comando del girone di Champions League in solitaria dopo il successo per 2-1 del Liverpool sull'Ajax.