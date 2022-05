PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Napoli da podio, Toro stop"

Pioli cerca un'altra magia". E' questo il titolo d'apertura invece in vista della partita che attende stasera il Milan

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

"Napoli da podio, Toro stop". Titola così in merito a Napoli-Torino La Gazzetta dello Sport. "Pioli cerca un'altra magia". E' questo il titolo d'apertura invece in vista della partita che attende stasera il Milan sul campo dell'Hellas Verona. Un successo al Bentegodi varrebbe il controsorpasso in classifica e potrebbe essere decisivo nella volata per lo Scudetto.