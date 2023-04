PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Allarme rosso(nero)"

"Senza Osimhen la serata no degli azzurri. Ora più timori per la sfida di Champions".

"Allarme rosso(nero)", titola così Il Mattino nella sezione dedicata allo sport in prima pagina, facendo riferimento alla sconfitta del Napoli contro il Milan per 0-4 che potrebbe essere un campanello d'allarme. Il quotidiano napoletano scrive: "Leao dominatore, poker Milan al Maradona: il Napoli conserva 16 punti sulla Lazio. Senza Osimhen la serata no degli azzurri. Ora più timori per la sfida di Champions".