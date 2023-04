PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Ira De Laurentiis: "Tifosi? No, delinquenti"

"S'indaga per estorsione. 'Vogliono gestire lo show'"

"Ira De Laurentiis: 'Tifosi? No, delinquenti", titola così Il Mattino nella sezione dedicata allo sport, in riferimento alle dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine dell'evento al Coni. "'Serve la legge Thatcher'. Dopo gli scontri allo stadio arrestati due ultrà. S'indaga per estorsione. 'Vogliono gestire lo show'"