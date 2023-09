"Guardiola temeva davvero il Napoli di Spalletti", è il virgolettato di Enzo Maresca, ex vice allenatore di Pep al City

"Guardiola temeva davvero il Napoli di Spalletti", è il virgolettato di Enzo Maresca, ex vice allenatore di Pep al City, in taglio alto in prima pagina sul quotidiano partenopeo Il Mattino.