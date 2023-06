PRIMA PAGINA - Il Roma: "I campioni siamo noi"

Grande festa al Maradona per la consegna dello Scudetto al Napoli. Ovazione per Spalletti: "Ma non c'è alcun ripensamento".

TuttoNapoli.net

"I campioni siamo noi", si legge in apertura sull'edizione odierna de Il Roma. Grande festa al Maradona per la consegna dello Scudetto al Napoli. Ovazione per Spalletti: "Ma non c'è alcun ripensamento".

Allo stadio emozioni a non finire: il tecnico il più acclamato. Tifosi nelle piazze in città e provincia per seguire il grande evento.