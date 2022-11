PRIMA PAGINA - Il Roma: "Il Napoli scappa via"

Gli azzurri allungano ulteriormente in vetta alla classifica: diventano otto i punti di vantaggio sul Milan, fermato sullo 0-0 dalla Cremonese.

"Il Napoli scappa via", si legge stamane in apertura su Il Roma. Con l'Empoli decima vittoria consecutiva per la squadra di Spalletti: a confezionarla le reti di Lozano e Zielinski.

Gli azzurri allungano ulteriormente in vetta alla classifica: diventano otto i punti di vantaggio sul Milan, fermato sullo 0-0 dalla Cremonese. In basso la prima pagina del quotidiano.