PRIMA PAGINA - Il Roma: "Napoli, riscatto cercasi a Lecce"

"Napoli, riscatto cercasi a Lecce" è il titolo che campeggia in taglio alto sull'apertura odierna de Il Roma. Gli azzurri tornano in campo dopo la scoppola contro il Milan: in Salento - scrive il quotidiano - prove tecniche per la Champions. E Spalletti indica la strada: "Cinque vittorie per lo Scudetto".