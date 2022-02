PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Ahi Inter! Furia Atalanta”

“Ahi Inter! Furia Atalanta”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con le sconfitte di Atalanta e Inter. "Raspadori-Scamacca: Sassuolo show a San Siro. Per i campioni d'Italia 1 punto in 3 partite: è crisi. Milan a +2, oggi il Napoli può agganciarlo in vetta. Gasp ko a Firenze. Proteste per il pari annullato a Malinovskyi". Spazio anche alla Juventus in riferimento all'infortunio rimediato da Dybala nel derby contro il Torino: "Mai una Joya"