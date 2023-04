"Dimarco-gol, Inter in finale".

"Allegri, che pena", apre così Tuttosport in prima pagina in riferimento dell'eliminazione della Juventus in semifinale di Coppa Italia per mano dell'Inter. "Dimarco-gol, Inter in finale". In taglio centrale spazio al Torino, con le parole dell'agente dell'attaccante ivoriano: "Karamoh, razzisti impuniti: vergogna".